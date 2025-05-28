ПСЖ - Интер Милан: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 31.05.2025

В субботу, 31 мая, в немецком Мюнхене состоится главный матч европейского клубного сезона - финал Лиги чемпионов-2024/25.

В решающем противостоянии самый престижный трофей разыграют французский ПСЖ и итальянский Интер.

Финальный поединок главного еврокубка рассудит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

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Финал Лиги чемпионов ПСЖ - Интер будет сыгран в немецком Мюнхене на стадионе Арена Мюнхен (Альянц Арена). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Интер

Трансляция матча ПСЖ - Интер будет доступна в этой новости 31 мая и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Стоит отметить, что ПСЖ и Интер никогда ранее не пересекались на международной арене в официальных матчах, а первой их такой встречей станет финал Лиги чемпионов.

ПСЖ на стадии лиги набрал 13 очков и занял 15-е место в общей турнирной таблице, сыграв с Жироной (1:0), Арсеналом (0:2), ПСВ (1:1), Атлетико Мадрид (1:2), Баварией (0:1), Зальцбургом (3:0), Манчестер Сити (4:2) и Штутгартом (4:1). На пути к финалу парижане прошли через стыковые матчи с Брестом (3:0, 7:0), после чего в 1/8 финала обыграли Ливерпуль (0:1, 1:0, пен. 4:1), в четвертьфинале - Астон Виллу (3:1, 2:3), а в полуфинале - Арсенал (1:0, 2:1).

Интер на общем этапе Лиги чемпионов финишировал на четвертом месте, набрав 19 очков и избежав стыковых матчей. "Нерадзурри" встречались с Манчестер Сити (0:0), Црвеной Звездой (4:0), Янг Бойз (1:0), Арсеналом (1:0), Лейпцигом (1:0), Байером (0:1), Спартой (1:0) и Монако (3:0). В 1/8 финала миланская команда одолела Фейенорд (2:0, 2:1), в четвертьфинале - Баварию (2:1, 2:2), а в полуфинале - Барселону (3:3, 4:3 д.в.).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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