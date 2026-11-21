Однако парижане потеряли из-за травмы одного из своих лидеров Дезире Дуэ.

В субботу, 21 ноября, ПСЖ встречался в гостях с Ниццой в рамках 11-го тура французской Лиги 1.

Парижская команда, уступая по ходу матча, сумела одолеть соперника в результативном противостоянии, одержав победу со счетом 3:2.

Читай также: Челси потерпел домашнее разгромное поражение от Лидса

Ницца вышла вперед в дебюте поединка благодаря голу Мохамеда Амура. Однако еще до перерыва ПСЖ отыгрался благодаря реализованному на 31-й минуте Сенни Маюлу пенальти, а спустя минуту Дезире Дуэ сделал счет уже в пользу гостей. Тем не менее перед перерывом парижанам пришлось вынужденно менять Дуэ, который из-за серьезного повреждения не смог самостоятельно покинуть поле и был вынесен на носилках.

Свое преимущество ПСЖ увеличил ближе концу поединка усилиями Феррана Торреса, который и заменил травмированного партнера по команде. Ницца до конца встречи успела ответить только результативным ударом Али Абди.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Набрав 26 очков, ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. Ницца расположилась на шестом месте, имея 17 баллов.

Статистика матча Ницца - ПСЖ 11-го тура чемпионата Франции

Ницца - ПСЖ 2:3

Голы: Амура, 8, Абди, 90+5 - Маюлу, 31 (пен.), Дуэ, 32, Торрес, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.78 - 1.90

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 4 - 14

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 1 - 5

Фолы: 11 - 12

Ницца: Диуф - Сейду, Ндаишимие, Мандза (Абди, 66) - Клосс, Витсель (Кулибали, 78), Будауи, Нкунку - Диоп (Сансон, 62), Амура (Эн, 67) - Вайи (Нгуму, 78).

ПСЖ: Сафонов - Хакими, Забарный, Эрнандес (Маркиньос, 79), Мендеш (Пачо, 61) - Заир-Эмери, Невеш, Руис - Аклиуш (Годтс, 62), Маюлу (Дембеле, 62), Дуэ (Торрес, 44).

Предупреждения: Будауи, Сейду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!