Матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между Кривбассом и Кудривкой, который должен был состояться в субботу, 21 ноября, перенесен на более поздний срок.

Начало поединка в Кривом Рогу несколько раз откладывалось из-за воздушной тревоги, а после по той же причине игра была прервана на 32-й минуте. На момент остановки счет был 1:0 в пользу Кудривки.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, учитывая существующие обстоятельства безопасности, официальными лицами матча было принято решение, что доигровка поединка состоится в другой день.

Дата проведения и время начала матча будут определены дополнительно Дирекцией УПЛ.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ.

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