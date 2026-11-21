Главный тренер Ливерпуля Андони Ираола прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Юнайтед.

Напомним, что команды встретятся в воскресенье, 22 ноября.

По словам испанского специалиста, у манкунианцев будет преимущество из-за нового главного тренера, так как неизвестно, к чему стоит быть готовым.

Мы знаем, что в МЮ играют очень хорошие футболисты. Мы встречаемся не просто с командой, которая занимает 18-е место в таблице, а с гораздо более сильным соперником. Мы это понимаем.

В последнее время Юнайтед добивался хороших результатов против нас. Нам нужно провести свой лучший матч, чтобы победить, особенно сейчас, когда у них новый тренер. Уверен, они хотят хорошо начать.

У них есть небольшое преимущество: мы не знаем точно, чего ожидать от команды при новом тренере. Поэтому особенно важным будет начало матча. Нам придется быстро адаптироваться. При этом мы хорошо знаем игроков МЮ, их сильные и слабые стороны. Это не изменится за один день