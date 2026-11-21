Вингер Тоттенхэма Михаил Мудрик отреагировал на заявление президента УАФ Андрея Шевченко.

Напомним, что после того, как футболист предположил, что мельдоний попал в его организм в сборной Украины, Шевечнко потребовал извинений от Мудрика.

Извиняться футболист не стал, а наоборот подчеркнул, что пытался договориться с УАФ о расследовании, однако федерация просто пыталась откреститься от дела.

Я ознакомился с заявлением Андрея Шевченко в ответ на мое интервью, опубликованное ранее на этой неделе. Он утверждает, что мои представители якобы просили УАФ "искусственно найти" сотрудника, который взял бы на себя ответственность за наличие мельдония в моей допинг-пробе. Это ложь. Ни я, ни мои представители никогда не обращались с подобной просьбой.

Как я уже объяснял в своём интервью, я предполагал, что мельдоний мог попасть в мой организм во время пребывания в составе сборной Украины. Именно поэтому я сосредоточил свои усилия на выяснении обстоятельств, связанных с УАФ и периодом моего пребывания в национальной команде.

Мы с моей командой неоднократно обращались в УАФ с просьбой помочь установить, каким образом мельдоний мог попасть в мой организм и кто, если вообще кто-то, мог быть за это ответственным. В ряде писем, отправленных тогда в УАФ, мои адвокаты четко подчеркивали, что мы стремимся получить достоверную информацию, которую можно независимо проверить.

Одно из этих писем УАФ сегодня передала представителям СМИ. Его содержание однозначно подтверждает, что мои адвокаты требовали именно "правдивой, поддающейся проверке и достоверной информации".

Более того, УАФ неоднократно отказывалась должным образом содействовать моей команде и даже пыталась ввести её в заблуждение, чтобы дистанцироваться от этого дела. Например, во время слушания представители УАФ свидетельствовали, что я не использовал пищевые добавки, предоставленные УАФ. Господин Шевченко повторил это утверждение в своём заявлении. Однако у меня сохранилась переписка в WhatsApp, которая подтверждает, что во время тренировочных сборов я использовал предоставленные УАФ продукты. То есть у меня есть доказательства, опровергающие их неоднократные утверждения.

Кроме того, УАФ систематически затягивала предоставление ответов на запросы моей команды и скрывала от моих адвокатов важную информацию и документы. До сих пор мне неизвестно, почему они так поступали. Обидно, что УАФ выбрала именно такой подход к моему делу и продолжает его придерживаться. Мои адвокаты находятся на связи с представителями УАФ.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик все еще не готов вернуться на поле.

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