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Футбол

Очередной скандал на матче Ирландия – Израиль: игрок плюнул в тренера

Во время перерыва сотрудник ирландского тренерского штаба заявил, что один из игроков соперника плюнул в него.
Сегодня, 09:32       Автор: Сергей Носенко
Ирландия - Израиль / Getty Images
Ирландия - Израиль / Getty Images

Дэмиен Дойл, отвечающий за физическую подготовку сборной Ирландии, утверждал, что израильский футболист плюнул в него, когда команды направлялись в подтрибунное помещение после первого тайма. Об этом пишет The Irish Times. Футболисты и представители штабов обеих сборных после этого вступили в перепалку, и их пришлось разнимать. Ирландская футбольная ассоциация подтвердила, что Дойл выдвинул такое обвинение.

Главный тренер Ирландии Хеймир Хадльгримссон отказался раскрывать подробности.

"Я не собираюсь это комментировать. Это то, что должен рассмотреть дисциплинарный комитет", — сказал Хадльгримссон.

При этом израильская сторона пока не подтвердила обвинение. Главный тренер команды Ран Бен Шимон заявил, что не видел произошедшего, поскольку во время перерыва находился в раздевалке. Израильская футбольная ассоциация также отказалась от комментариев.

Сам матч завершился со счетом 1:1. Ирландия вышла вперед благодаря пенальти Троя Парротта, а в начале второго тайма Дор Перец сравнял счет.

Напряжение между командами сохранялось на протяжении всей игры. Перед стартовым свистком футболисты не стали обмениваться рукопожатиями, а встреча проходила без зрителей на нейтральном поле в сербской Бачка-Тополе.

Напомним, ранее украинский голкипер извинился за ошибку в матче против Северной Ирландии.

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