Расистский скандал на матче Ирландия – Израиль: ФАИ изучает записи игры
Ирландия в воскресенье обыграла Израиль со счетом 3:0.
Во время встречи полузащитник Ирландии Джейсон Молумби обратился к арбитру, указав на оскорбительные выкрики с трибун в адрем Айды. Речь шла о небольшой группе израильских болельщиков.
При этом УЕФА не стал открывать расследование, поскольку во время матча не было зафиксировано официального сообщения о расизме. Теперь FAI собирает записи матча, в том числе аудио с микрофонов возле поля, чтобы установить, действительно ли Айда подвергался расистским оскорблениям.
Если комиссия FAI обнаружит подтверждение инцидента, ассоциация намерена передать собранные материалы в УЕФА и потребовать дальнейшего расследования.
Сам Айда, по данным ВВС, во время матча не знал о возможных оскорблениях и сейчас получает поддержку партнеров по сборной и тренерского штаба.
Напомним, в это вромя Манчестер Юнайтед столкнулся с кадровой проблемой.
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