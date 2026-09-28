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Расистский скандал на матче Ирландия – Израиль: ФАИ изучает записи игры

Футбольная ассоциация Ирландии начала расследование возможных расистских оскорблений в адрес нападающего сборной Адама Айды со стороны болельщиков Израиля во время матча.
Сегодня, 19:55       Автор: Сергей Носенко
Адам Айда / Getty Images
Адам Айда / Getty Images

Ирландия в воскресенье обыграла Израиль со счетом 3:0.

Во время встречи полузащитник Ирландии Джейсон Молумби обратился к арбитру, указав на оскорбительные выкрики с трибун в адрем Айды. Речь шла о небольшой группе израильских болельщиков.

При этом УЕФА не стал открывать расследование, поскольку во время матча не было зафиксировано официального сообщения о расизме. Теперь FAI собирает записи матча, в том числе аудио с микрофонов возле поля, чтобы установить, действительно ли Айда подвергался расистским оскорблениям.

Если комиссия FAI обнаружит подтверждение инцидента, ассоциация намерена передать собранные материалы в УЕФА и потребовать дальнейшего расследования.

Сам Айда, по данным ВВС, во время матча не знал о возможных оскорблениях и сейчас получает поддержку партнеров по сборной и тренерского штаба.

Напомним, в это вромя Манчестер Юнайтед столкнулся с кадровой проблемой.

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