"Это шаг к моей главной цели": Эльвин Алиев — о золоте чемпионата Европы

Его золотая медаль стала единственной для сборной Украины на континентальном первенстве. При этом для самого спортсмена этот успех стал первым чемпионским титулом на Евро. Последний раз украинский боксер выигрывал золото чемпионата Европы среди мужчин еще в 2019 году: тогда это сделал Александр Хижняк.

Алиев начал турнир с победы над бельгийцем Расулом Тисаевым в 1/8 финала. Сам боксер признался, что стартовый поединок был непростым, поскольку требовалось почувствовать ринг и понять свое физическое состояние.

"Первый поединок всегда сложный, потому что нужно понять, как ты дышишь во время боя, как у тебя летят руки, как чувствуют себя ноги, как ты передвигаешься по рингу. Для меня первый бой — это первый шаг уверенности в том, что я хорошо себя чувствую и могу только набирать обороты", — рассказал Алиев в комментарии Суспильне Спорт.

Самым сложным поединком украинец назвал четвертьфинал против азербайджанца Малика Хасанова — участника Олимпиады в Париже и призера чемпионата Европы. После двух раундов судьи не смогли определить победителя, поэтому Алиеву необходимо было забирать заключительный отрезок боя. В полуфинале Алив уверенно победил Александра Параскива из Молдовы, выиграв все три раунда. В финале украинцу противостоял француз Гюго Гро. Бой завершился досрочно уже в первом раунде после того, как у соперника открылось рассечение. Команда Алиева была готова к такому сценарию и после повреждения француза решила максимально увеличить темп.

При этом сам Алив не сразу понял, что стал чемпионом. После остановки боя он не был уверен в решении рефери и осознал победу только тогда, когда ему подняли руку.

"Пока еще не до конца осознал, что завоевал золото. В глубине души, конечно, я очень этого хотел. Делал все, что только можно, чтобы завоевать эту награду", — признался спортсмен.

Несмотря на чемпионский титул, Алиев не считает Евро-2026 вершиной своей карьеры. Его главная цель — отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе в категории до 65 кг.

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