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11-летняя англичанка покорила шахматную вершину

11-летняя английская шахматистка Бодхана Шиванандан выполнила все требования для получения звания женского гроссмейстера (WGM).
Сегодня, 17:15       Автор: Сергей Носенко
Бодхана Шиванандан / Getty Images
Бодхана Шиванандан / Getty Images

Последнюю, третью норму WGM Шиванандан выполнила на Всемирной шахматной олимпиаде. Она провела все 11 партий на первой доске сборной Англии и набрала 8 очков. Ранее шахматистка уже преодолела необходимый рейтинговый порог в 2300 пунктов.

Для получения звания WGM шахматистке необходимо достичь рейтинга 2300 и выполнить три нормы, соответствующие требованиям ФИДЕ. В частности, для каждой нормы нужно сыграть минимум девять партий в турнире со средним рейтингом соперниц не менее 2180.

Шиванандан побила рекорд бывшей украинской шахматистки Екатерины Лагно, которая выполнила все требования для звания WGM в возрасте 12 лет и 4 месяцев. В 2014 году Лагно сменила украинское гражданство на российское.

Кроме нормы WGM, на нынешней Олимпиаде англичанка выполнила вторую норму международного мастера (IM). Первую она получила в июле на турнире Dole Open во Франции, став самой молодой девушкой в истории, которой это удалось.

А в єто время 13-летняя китаянка приблизилась к мировому рекорду в водных видах спорта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиде

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