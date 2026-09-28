Грузия - Украина: команды определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций

Украина сыграет в гостях с Грузией / Getty Images

В понедельник, 28 сентября, сборная Украины проведет гостевой матч против Грузии в рамках второго тура Лиги наций-2026/27.

В день игры состоялось традиционное совещание участников поединка, на котором стороны определили, в каких формах команды выйдут на поле.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, украинская сборная проведет матч в желтом комплекте экипировки, а вратарь сыграет в оранжевом.

Грузинская национальная команда будет играть в черной форме, а голкипер - в голубой.

Матч Грузия - Украина состоится в Тбилиси на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной.

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