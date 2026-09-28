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Ястремская напрямую вышла в основную сетку турнира в Пекине

Украинской теннисистке не пришлось играть в квалификации.
Сегодня, 10:23       Автор: Игорь Мищук
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№110 WTA) напрямую попала в основную сетку турнира WTA 1000 в Пекине.

Украинка, посеянная в квалификации под первым номером, должна была в ночь на понедельник, 28 сентября, играть в отборе против китаянки Ван Цзяи (WTA № 542), однако их матч отменили. Причиной этого стал отказ ряда теннисисток от участия в турнире.

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Соперница Ястремской в первом раунде соревнований станет известна позже.

На турнире в Пекине также выступят украинские теннисистки Элина Свитолина, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Александра Олийникова и Ангелина Калинина.

Напомним, что накануне сборная Украины потерпела поражение от Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская

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