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Автоспорт

Мерседес установил невероятное достижение в Баку

Немецкая команда побила рекорд Феррари.
Сегодня, 19:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Мерседес теперь по праву может считать собственный двигатель лучшим в истории.

Победа Джорджа Расселла в Баку стала 252-й для немецкой силовой установки. Теперь она лучшая по количеству побед.

Ранее лидерство долгое время удерживала Феррари с 251-й победой, а вскоре Мерседес сумел поравняться с итальянцами.

Стоит отметить, что именно как команда Феррари одержала 250 побед со своим двигателем. Еще одну принес Себатьян Феттель за Торо Россо в 2008 году.

А победы Мерседес деляться между ними, Макларен и Браун. Также одну победу в копилку принес Рэйсинг Поинт - Серхио Перес в 2020-м.

Ранее также пилот Хаас назвал себя одним из лучших гонщиков Формулы-1.

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