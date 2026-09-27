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Футбол

Зидан анонсировал широкую ротацию в составе сборной Франции

Против Бельгии выйдут совсем другие игроки.
Сегодня, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан поделился планами на состав на следующий матч.

Напомним, что в понедельник, 28 сентября, Франция сыграет против Бельгии.

А перед этим команда Зидана минимально справилась со сборной Турции. Теперь же команда ждет очень широкая ротация, Зидан хочет задействовать максимум игроков.

Будут перестановки. Есть восемь или девять игроков, которые могут выйти на поле в любой момент. И я как раз хочу иметь возможность их использовать.

Мой замысел на эти четыре матча состоял именно в том, чтобы дать сыграть всем

Ранее также сообщалось, что Португалия сыграет в следующем матче без своего лидера.

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