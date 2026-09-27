Зидан анонсировал широкую ротацию в составе сборной Франции

Против Бельгии выйдут совсем другие игроки.

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан поделился планами на состав на следующий матч.

Напомним, что в понедельник, 28 сентября, Франция сыграет против Бельгии.

А перед этим команда Зидана минимально справилась со сборной Турции. Теперь же команда ждет очень широкая ротация, Зидан хочет задействовать максимум игроков.

Будут перестановки. Есть восемь или девять игроков, которые могут выйти на поле в любой момент. И я как раз хочу иметь возможность их использовать. Мой замысел на эти четыре матча состоял именно в том, чтобы дать сыграть всем

Ранее также сообщалось, что Португалия сыграет в следующем матче без своего лидера.

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