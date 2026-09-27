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Футбол

Лидер сборной Португалии может пропустить матч с Норвегией

Бруну Фернандеш получил небольшое повреждение.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш может пропустить матч с Норвегией.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер португальцев Жорже Жезуш.

По словам специалиста, у хавбека МЮ небольшое повреждение, которое вынудило его провести несколько матчей с болью. В итоге Жезуш не хочет рисковать здоровьем игрока.

Медицинский штаб выделил двух игроков, вызывающих наибольшие опасения, при этом Нуну Мендеш, возможно, сможет принять участие в игре.

Что касается второго случая Фернандеша, то здесь требуются лечение и время на восстановление. Он недавно оправился от травмы в Юнайтед и сказал мне, что последние три матча играл, превозмогая боль, которая ему мешала. Это был один из факторов, не позволивших Бруну показать свою лучшую игру против Уэльса.

Я уже поговорил с ним и предпочитаю не рисковать в этом матче, чтобы он был полностью готов к игре с Данией

Накануне, напомним, Испания обыграла Англию в ярком матче.

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