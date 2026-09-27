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Футбол

Модрич обновил свой возрастной бомбардирский рекорд в сборной Хорватии

41-летний полузащитник забил юбилейный 30-й гол за национальную команду.
Сегодня, 13:35       Автор: Игорь Мищук
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник Милана Лука Модрич поднял планку возрастного бомбардирского рекорда в сборной Хорватии, обновив свое же достижение.

Накануне капитан хорватской национальной команды отличился голом в гостевом матче первого тура Лиги наций против Чехии (2:1), открыв счет на 47-й минуте.

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Модрич забил в возрасте 41 года и 17 дней, обновив свой рекорд как самого возрастного автора гола в составе сборной Хорватии. Предыдущий результативный удар хавбек записал на свой счет в июне этого года в товарищеском матче со Словенией (2:1) в возрасте 40 лет, 8 месяцев и 29 дней.

При этом Модрич отличился своим юбилейным 30-м голом за национальную команду, за которую провел уже 203 поединка.

Отметим, что в другом матче первого тура этой группы Лиги наций Испания одержала победу над Англией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии Лука Модрич

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