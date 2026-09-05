Модрич продолжит выступать за сборную

5 сентября Хорватский футбольный союз сообщил, что Лука Модрич будет включен в состав национальной команды на матчи Лиги наций против Чехии, Испании и Англии. Футболист подтвердил свою готовность главному тренеру Славену Биличу и президенту HNS Марьяну Кустичу.

“Конечно, это решение Луки делает меня очень счастливым”, — сообщил Билич. — “Мы все осознаем, как много он приносит Хорватии — как на поле, так и за его пределами. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним снова, спустя 14 лет. Мы оба разделяем сильное стремление держать Хорватию на вершине, делать ее успешной командой, бок о бок с лучшими соперниками мира”.

#Croatia captain @lukamodric10 will be included in the upcoming national team squad for #NationdLeague encounters with Czechia, Spain, and England! ! 🇭🇷©️🙌



🟥⬜️ Modrić has confirmed to head coach Slaven Bilić and HNS president Marijan Kustić his availability for the Nations… pic.twitter.com/c9zL029tRe — HNS (@HNS_CFF) September 5, 2026

Ранее сообщалось, что 40-летний полузащитник намерен завершить международную карьеру еще в июле, после вылета Хорватии с чемпионата мира.

Тем временем Роберто Де Дзерби высказался о перспективах украинского полузащитника Михаила Мудрика и его шансах на получение Золотого мяча.

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