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Футбол

Романо о возможном продлении контракта Модрича с Миланом

Не спешит подписывать новый контракт.
Сегодня, 13:18       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Лука Модрич, у которого в этом месяце заканчивается соглашение с Миланом, ещё не решил касательно своего будущего.

Хавбек сборной Хорватии из‑за того, что итальянская команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон, задумывается о продлении контракта.

Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист поговорит с новым тренером команды Рубеном Аморимом.

Отмечается, что Модрич заявил, что скажет о своём решении касательно своей карьеры в Милане после чемпионата мира.

Тем временем Лацио хочет подписать защитника Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Лука Модрич

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