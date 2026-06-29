Романо о возможном продлении контракта Модрича с Миланом

Лука Модрич, у которого в этом месяце заканчивается соглашение с Миланом, ещё не решил касательно своего будущего.

Хавбек сборной Хорватии из‑за того, что итальянская команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон, задумывается о продлении контракта.

Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист поговорит с новым тренером команды Рубеном Аморимом.

Отмечается, что Модрич заявил, что скажет о своём решении касательно своей карьеры в Милане после чемпионата мира.

Тем временем Лацио хочет подписать защитника Реала.

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