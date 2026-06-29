Лацио хочет подписать защитника Реала
Рауль Асенсио оказался в сфере интересов Лацио.
Итальянский клуб ищет усиление в центр обороны после ухода Алессандро Романьоли, поэтому нацелился на игрока Реала.
Отмечается, что представители Лацио уже провели предварительные переговоры о переходе испанца.
🚨 #RealMadrid— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 27, 2026
Lazio considering Real Madrid defender Raul Asencio as potential replacement for Alessio Romagnoli. Preliminary talks reported.
📑 Contract → Valid until 2031
💰 Estimated value → €20M.
📌 Transfer → Complicated due to player’s status. https://t.co/ZlyrmS8oSQ pic.twitter.com/cJWUMWPjq5
Однако сам Асенсио не спешит покидать мадридский клуб и хотел бы продолжить выступления за Реал.
К слову, Барселона готова приложить все усилия, чтобы подписать звезду сборной Англии.
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