iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лацио хочет подписать защитника Реала

За 20 млн евро.
Сегодня, 11:18       Автор: Валентина Чорноштан
Рауль Асенсио / Getty Images
Рауль Асенсио / Getty Images

Рауль Асенсио оказался в сфере интересов Лацио.

Итальянский клуб ищет усиление в центр обороны после ухода Алессандро Романьоли, поэтому нацелился на игрока Реала.

Отмечается, что представители Лацио уже провели предварительные переговоры о переходе испанца.

Однако сам Асенсио не спешит покидать мадридский клуб и хотел бы продолжить выступления за Реал.

К слову, Барселона готова приложить все усилия, чтобы подписать звезду сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид ФК Лацио Рауль Асенсио

Статьи по теме

Моуринью раскрыл планы на Реал Моуринью раскрыл планы на Реал
Реал сохранил право выкупа за своим игроком из Серии А Реал сохранил право выкупа за своим игроком из Серии А
Реал готов продать Камавингу, но есть загвоздка Реал готов продать Камавингу, но есть загвоздка
Реал уведомил Комо об обратном выкупе аргентинского таланта за смешную сумму Реал уведомил Комо об обратном выкупе аргентинского таланта за смешную сумму

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Бразилии, Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

Бокс12:48
Уайт готов организовать будущий бой Усика
ЧМ-202612:32
"Они неудобные и физически сильные": Нагельсманн о главной опасности от Парагвая
Формула 112:15
Ферстаппен высказался о своей борьбе за титул в 2026 году
ЧМ-202611:45
Куман сделал неожиданное заявление перед игрой против Марокко
Европа11:18
Лацио хочет подписать защитника Реала
Бокс10:47
Менеджер Усика пояснил, почему он отказался от поясов
Теннис10:26
Расписание матчей украинок на Уимблдоне в первый день турнира
Сборные10:15
Украина начала подготовку к ЧМ‑2027 с победы над грозным соперником
Европа09:57
Барселона готова приложить все усилия, чтобы подписать звезду сборной Англии
НБА09:27
Голден Стейт хочет обменять Батлера на Дэвиса ради другой звезды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK