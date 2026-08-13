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Футбол

Тренер ПСЖ озвучил амбициозную цель после завоевания Суперкубка УЕФА

Луис Энрике нацелен на третий подряд трофей Лиги чемпионов с парижским клубом.
Сегодня, 17:39       Автор: Игорь Мищук
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над Астон Виллой в матче за Суперкубок УЕФА.

Наставник парижан также заявил, что теперь целью клуба на сезон будет третья подряд победа в Лиги чемпионов.

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"Мы знали, что игра будет трудной. Но нам удалось сыграть так, как мы того хотели. Мои игроки показали, на что они способны. Возможно, мы пока не в лучшей форме, но этот матч еще раз наглядно показал, кто мы и кто наши болельщики, которые все время помогают нам выигрывать трофеи и поддерживать высокий уровень игры.

Я знаю, как сложно завоевывать трофеи, особенно в клубе, который так к этому стремится. Три года назад все говорили, что моя команда слишком молода, а мы доказали обратное. Нам еще многое нужно улучшить, мы знаем свои слабые стороны, но я очень рад возможности тренировать команду с таким хорошим настроем.

Следующая наша цель - выиграть Лигу чемпионов третий раз подряд. Мы должны сохранять амбиции и верить в свои силы. Это будет очень сложно, но мы не хотим расслабляться и настроены решительно", - приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в матче за Суперкубок УЕФА ПСЖ победил Астон Виллу со счетом 2:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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