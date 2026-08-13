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Футбол

Галатасараю предложили огромные деньги за Осимхена

Саудовский клуб получил отказ.
Сегодня, 16:48       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Галатасарай получил новое предложение по Виктору Осимхену, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, Аль-Хиляль предложил за нигерийского форварда 130 млн евро.

Саудовский клуб не делал официального предложения, а связался с турками устно через посредника.

Как утверждается, Галатасарай не стал рассматривать предложение и сразу отклонил его. Сейчас клуб не готов расставаться с нападающим.

В прошлом сезоне Виктор Осимхен провел в чемпионате 22 матча, отличившись 15 голами.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик может остаться в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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