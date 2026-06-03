iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико нашёл замену Альваресу, если тот уйдет

"Матрасники" уже присматривается к Осимхену.
Сегодня, 17:42       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Атлетико рассматривает вариант подписания форварда в случае ухода Хулиана Альвареса.

По  данным AS, мадридский клуб внимательно следит за Виктором Осимхеном, однако нигериец также интересен Манчестер Юнайтед.

Однако контракт 27-летнего нападающего усложняет трансфер как для "матрасников", так и для МЮ, ведь будущий его клуб должен будет заплатить Наполи 70 миллионов евро штрафа в случае продажи форварда в другой клуб Серии А до лета 2027 года.

Помимо этого, осложнить сделку может и зарплата Виктора, напомним, что она составляет около 15 млн евро в год после налогов.

Тем временем, вероятно, новый тренер Реала выбрал замену Алабы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Виктор Осимхен Хулиан Альварес ФК Манчестер Юнайтед

Статьи по теме

Атлетико хочет продать Альвареса победителю Лиги чемпионов Атлетико хочет продать Альвареса победителю Лиги чемпионов
Атлетико унизил Барселону за слив информации о переговорах по Альваресу Атлетико унизил Барселону за слив информации о переговорах по Альваресу
Кунде впервые прокомментировал трансферные слухи вокруг него Кунде впервые прокомментировал трансферные слухи вокруг него
Сабаленко эмоционально прокомментировала поражение от Шнайдер Сабаленко эмоционально прокомментировала поражение от Шнайдер

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных Дании, Италии, Нидерландов, Польши
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Сан-Антонио встретятся в финальной серии
просмотров

Последние новости

Европа21:15
Кунде впервые прокомментировал трансферные слухи вокруг него
Теннис20:48
Сабаленко эмоционально прокомментировала поражение от Шнайдер
Легкая атлетика20:19
Украинка взяла золото на "золотом" этапе в Турке
ЧМ-202619:49
Известно, выйдет ли Ямаль на первый матч Испании на ЧМ-2026
Бокс19:23
Рой Джонс выдал рекомендацию, как победить Усика
Формула 118:51
Стало известно, сколько будет получать Леклер по новому соглашению
Европа18:32
Милан установил ценник за Леау
Бокс18:06
"Полагался на ударную мощь": Фьюри объяснил, почему Джошуа проигрывал раньше
Европа17:42
Атлетико нашёл замену Альваресу, если тот уйдет
Киберспорт17:20
Был объявлен состав сборной Украины по Dota 2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK