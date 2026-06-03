Атлетико нашёл замену Альваресу, если тот уйдет

Атлетико рассматривает вариант подписания форварда в случае ухода Хулиана Альвареса.

По данным AS, мадридский клуб внимательно следит за Виктором Осимхеном, однако нигериец также интересен Манчестер Юнайтед.

Однако контракт 27-летнего нападающего усложняет трансфер как для "матрасников", так и для МЮ, ведь будущий его клуб должен будет заплатить Наполи 70 миллионов евро штрафа в случае продажи форварда в другой клуб Серии А до лета 2027 года.

Помимо этого, осложнить сделку может и зарплата Виктора, напомним, что она составляет около 15 млн евро в год после налогов.

Тем временем, вероятно, новый тренер Реала выбрал замену Алабы.

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