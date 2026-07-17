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Футбол

Глава Атлетико категорично заявил о будущем Альвареса

Подтвердил, что форвард останется в клубе, несмотря на интерес Барселоны.
Сегодня, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Энрике Сересо / Getty Images
Энрике Сересо / Getty Images

Президент мадридского Атлетико исключил уход Хулиана Альвареса в Барселону, пишет Marca.

Энрике Сересо заявил, что аргентинский форвард не покинет мадридский клуб, несмотря на интерес со стороны каталонского гранда.

По словам функционера, президент Барселоны Жоан Лапорта прекрасно знает, где Альварес будет играть в следующем сезоне.

И он прекрасно знает, как и вы, где будет играть Хулиан Лопес в следующем сезоне. Я имею в виду Хулиана Альвареса. Лапорта знает, где Хулиан Альварес будет играть в следующем сезоне.

К слову, сборная Альвареса установила уникальный рекорд результативности на чемпионате мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Хулиан Альварес

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