iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Британский политик призвал лишить виз аргентинских футболистов АПЛ из-за политического баннера

Фолклендский конфликт на футбольном поле.
Сегодня, 08:54       Автор: Валентина Чорноштан
Баннер о Мальвинских островах / Getty Images
Баннер о Мальвинских островах / Getty Images

Накануне после полуфинальной встречи аргентинцев против Англии игроки сборной Аргентины отпраздновали выход в финал, вынеся на поле баннер с политическим посланием. На нём была размещена надпись, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

Читай также: Аргентинцы с провокационным баннером отпраздновали выход в финал ЧМ-2026

Напомним, что в 1982 году южноамериканцы проиграли Великобритании в войне за Фолклендские, или же Мальвинские, острова.

После этого инцидента Нил Гардинер, бывший советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, призвал лишить футболистов сборной Аргентины, выступающих в английской Премьер-лиге, рабочих виз.

Все аргентинские футболисты АПЛ, участвовавшие в этой антибританской акции, должны лишиться рабочих виз. К подобному не должно быть никакой терпимости.

Отметим, что сейчас в клубах АПЛ выступают Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Марко Сенеси, Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер.

К слову, украинский голкипер может продолжить карьеру в итальянском гранде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: великобритания сборная Аргентины по футболу

Статьи по теме

Аргентина установила уникальный рекорд результативности на ЧМ Аргентина установила уникальный рекорд результативности на ЧМ
Аргентина вырвала победу над англичанами Аргентина вырвала победу над англичанами
Аргентина побила достижение, которое держалось 70 лет Аргентина побила достижение, которое держалось 70 лет
Аргентина забила два гола в овертайме и вышла в полуфинал Аргентина забила два гола в овертайме и вышла в полуфинал

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Университатей в ответном матче квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

Европа10:49
Глава Атлетико категорично заявил о будущем Альвареса
Формула 110:23
Ред Булл хочет запретить вращающиеся задние антикрылья
Европа09:47
СМИ: Олисе расспрашивал у партнёров по сборной Франции о Реале
ЧМ-202609:22
Аргентина установила уникальный рекорд результативности на ЧМ
ЧМ-202608:54
Британский политик призвал лишить виз аргентинских футболистов АПЛ из-за политического баннера
ЧМ-202608:24
Лидеры Аргентины и Испании единственные участники ЧМ-2026 с 20+ успешными обводками
Формула 107:54
Пиастри одним словом закрыл вопросы о своём будущем в Макларене
ЧМ-202607:31
Две звезды сборной пропустили тренировку Испании перед финалом ЧМ
Вчера, 23:42
Другие23:42
Сборная Украины по волейболу не сумела прервать серию поражений против Сербии
Лига Европы23:25
Динамо в серии пенальти сумело пройти Университатю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK