Британский политик призвал лишить виз аргентинских футболистов АПЛ из-за политического баннера

Накануне после полуфинальной встречи аргентинцев против Англии игроки сборной Аргентины отпраздновали выход в финал, вынеся на поле баннер с политическим посланием. На нём была размещена надпись, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

Читай также: Аргентинцы с провокационным баннером отпраздновали выход в финал ЧМ-2026

Напомним, что в 1982 году южноамериканцы проиграли Великобритании в войне за Фолклендские, или же Мальвинские, острова.

После этого инцидента Нил Гардинер, бывший советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, призвал лишить футболистов сборной Аргентины, выступающих в английской Премьер-лиге, рабочих виз.

Все аргентинские футболисты АПЛ, участвовавшие в этой антибританской акции, должны лишиться рабочих виз. К подобному не должно быть никакой терпимости.

Отметим, что сейчас в клубах АПЛ выступают Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Марко Сенеси, Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер.

К слову, украинский голкипер может продолжить карьеру в итальянском гранде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!