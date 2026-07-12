iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аргентина - Швейцария 3:1 дв: обзор матча и результат игры 12.07.2026

Альварес и Лаутаро принесли Аргентине полуфинал.
Сегодня, 07:27       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Аргентины / Getty Images
Игроки сборной Аргентины / Getty Images

Чемпионы мира продолжат защиту титула — в 1/4 финала они одолели сборную Швейцарии со счётом 3:1 после дополнительного времени.

Аргентинцы вышли вперёд уже на 10‑й минуте: Лионель Месси подал с углового, и Алексис МакАллистер головой отправил мяч в сетку. До свистка на перерыв швейцарцы успели создать несколько острых моментов, но Эмилиано Мартинес несколько раз блестяще сыграл на линии ворот, и забить им удалось лишь во втором тайме.

В середине второй сорокапятиминутки Ндой восстановил равновесие, замкнув прострел Рикардо Родригеса. Однако вскоре у швейцарцев случился серьёзный удар: после вмешательства VAR арбитр пересмотрел эпизод с падением Бреле Эмболо, признал симуляцию и показал форварду вторую жёлтую карточку — команда осталась вдесятером.

Основное время завершилось вничью, и всё решалось в овертайме. На 112‑й минуте Хулиан Альварес вывел альбиселесте вперёд после точной передачи Хосе Лопеса. А уже в добавленное время Лаутаро Мартинес поставил точку, установив окончательный счёт 3:1.

Теперь в полуфинале Аргентину ждёт сборная Англии, которая сумела переиграть норвежцев. Матч запланирован на 15 июля в 22:00.

Статистика матча Аргентина — Швейцария 1/4 финала ЧМ‑2026

Аргентина — Швейцария 3:1 д.в.

Голы: МакАллистер 10, Хулиан Альварес 112, Лаутаро Мартинес 120+2 — Ндой 66

Ожидаемые голы (xG): 2.00 — 0.52
Владение мячом: 59% — 41%
Удары: 22 — 11
Удары в створ: 7 — 5
Угловые: 8 — 2
Фолы: 14 — 18

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Энцо Фернандес, Паредес, МакАллистер, Де Поль, Месси, Хулиан Альварес.

Швейцария: Кобель, Закария, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Соу, Ндой, Эмболо, Ридер.

Предупреждения: Альмада, Лаутаро Мартинес, Отаменди – Эмболо.

Удаление: Эмболо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу Сборная Швейцарии по футболу

Статьи по теме

Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом ЧМ Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом ЧМ
Аргентина совершила уникальный камбэк в истории ЧМ Аргентина совершила уникальный камбэк в истории ЧМ
Аргентина повторила рекорд Уругвая Аргентина повторила рекорд Уругвая
Аргентина обыграла Кабо-Верде в овертайме и вышла в 1/8 финала Аргентина обыграла Кабо-Верде в овертайме и вышла в 1/8 финала

Видео

Беленюк победно дебютировал в ММА
Беленюк победно дебютировал в ММА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

ЧМ-202608:48
Альф-Инге Холанд оставил саркастический комментарий после матча с Англией
ЧМ-202608:22
Месси побил рекорд Клозе
ЧМ-202607:53
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, впереди полуфиналы
ММА07:49
Макгрегор проиграл Холлоуэю на UFC 329 из-за травмы ноги
ЧМ-202607:27
Аргентина забила два гола в овертайме и вышла в полуфинал
ЧМ-202602:47
Дубль Беллингема против Норвегии вывел Англию в полуфинал ЧМ-2026
Европа01:35
Нидерландский клуб работает над трансфером Довбика
ЧМ-202600:59
Пикфорд стал рекордсменом сборной Англии на чемпионатах мира
Бокс00:32
Новый чемпион WBA в супертяжелом весе успешно провел первую защиту
Вчера, 23:48
Украина23:48
Пономаренко дал согласие на переход в турецкий гранд - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK