Аргентина - Швейцария 3:1 дв: обзор матча и результат игры 12.07.2026

Чемпионы мира продолжат защиту титула — в 1/4 финала они одолели сборную Швейцарии со счётом 3:1 после дополнительного времени.

Аргентинцы вышли вперёд уже на 10‑й минуте: Лионель Месси подал с углового, и Алексис МакАллистер головой отправил мяч в сетку. До свистка на перерыв швейцарцы успели создать несколько острых моментов, но Эмилиано Мартинес несколько раз блестяще сыграл на линии ворот, и забить им удалось лишь во втором тайме.

В середине второй сорокапятиминутки Ндой восстановил равновесие, замкнув прострел Рикардо Родригеса. Однако вскоре у швейцарцев случился серьёзный удар: после вмешательства VAR арбитр пересмотрел эпизод с падением Бреле Эмболо, признал симуляцию и показал форварду вторую жёлтую карточку — команда осталась вдесятером.

Основное время завершилось вничью, и всё решалось в овертайме. На 112‑й минуте Хулиан Альварес вывел альбиселесте вперёд после точной передачи Хосе Лопеса. А уже в добавленное время Лаутаро Мартинес поставил точку, установив окончательный счёт 3:1.

Теперь в полуфинале Аргентину ждёт сборная Англии, которая сумела переиграть норвежцев. Матч запланирован на 15 июля в 22:00.

Статистика матча Аргентина — Швейцария 1/4 финала ЧМ‑2026

Аргентина — Швейцария 3:1 д.в.

Голы: МакАллистер 10, Хулиан Альварес 112, Лаутаро Мартинес 120+2 — Ндой 66

Ожидаемые голы (xG): 2.00 — 0.52

Владение мячом: 59% — 41%

Удары: 22 — 11

Удары в створ: 7 — 5

Угловые: 8 — 2

Фолы: 14 — 18

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Энцо Фернандес, Паредес, МакАллистер, Де Поль, Месси, Хулиан Альварес.

Швейцария: Кобель, Закария, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Соу, Ндой, Эмболо, Ридер.

Предупреждения: Альмада, Лаутаро Мартинес, Отаменди – Эмболо.

Удаление: Эмболо.

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