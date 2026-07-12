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Футбол

Нидерландский клуб работает над трансфером Довбика

Украинец может снова поиграть под руководством своего бывшего тренера.
Сегодня, 01:35       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Аякс заинтересован в подписании украинского нападающего Ромы Артема Довбика.

Как сообщает RomaGiallorossa, нидерландский клуб уже начал переговоры с римлянами по поводу возможного перехода 29-летнего футболиста.

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Амстердамцы предложили римскому клубу оформить платную аренду украинского форварда. При этом "джаллоросси" могут рассмотреть вариант аренды игрока, но только в том случае, если соглашение будет предусматривать обязательство выкупа.

На данный момент стороны продолжают переговоры о потенциальном трансфере.

Отметим, что Аякс возглавил Мичел Санчес, который хорошо знаком с Довбиком по совместной работе в Жироне.

Ранее Аяксу также приписывали интерес к другому украинскому нападающему Владиславу Ванату.

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