Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку
Бешикташ собирается подписать во время летнего трансферного окна нападающего Наполи Ромелу Лукаку.
Как сообщает Sabah, стамбульский клуб ужа начал переговоры с неаполитанцами, однако пока между сторонами существуют разногласия по поводу стоимости перехода 33-летнего футболиста.
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По информации источника, партенопейцы хотят получить за бельгийского форварда 10 миллионов евро и не намерены снижать свои требования, тогда как турецкий клуб предлагает 5 миллионов евро.
Действующий контракт Лукаку с Наполи рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, что значительную часть прошлого сезона бельгиец пропустил из-за травмы и вернулся на поле только в конце января. За это время он успел принять участие лишь в семи матчах, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Наполи решил прекратить сотрудничество с Лукаку на фоне скандала с его побегом из клуба.
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