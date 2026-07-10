Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку

Бельгийский нападающий может сменить Наполи на Бешикташ.

Бешикташ собирается подписать во время летнего трансферного окна нападающего Наполи Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sabah, стамбульский клуб ужа начал переговоры с неаполитанцами, однако пока между сторонами существуют разногласия по поводу стоимости перехода 33-летнего футболиста.

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По информации источника, партенопейцы хотят получить за бельгийского форварда 10 миллионов евро и не намерены снижать свои требования, тогда как турецкий клуб предлагает 5 миллионов евро.

Действующий контракт Лукаку с Наполи рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что значительную часть прошлого сезона бельгиец пропустил из-за травмы и вернулся на поле только в конце января. За это время он успел принять участие лишь в семи матчах, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Наполи решил прекратить сотрудничество с Лукаку на фоне скандала с его побегом из клуба.

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