iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку

Бельгийский нападающий может сменить Наполи на Бешикташ.
Сегодня, 13:38       Автор: Игорь Мищук
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Бешикташ собирается подписать во время летнего трансферного окна нападающего Наполи Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sabah, стамбульский клуб ужа начал переговоры с неаполитанцами, однако пока между сторонами существуют разногласия по поводу стоимости перехода 33-летнего футболиста.

Читай также: Лукаку установил уникальное достижение на ЧМ

По информации источника, партенопейцы хотят получить за бельгийского форварда 10 миллионов евро и не намерены снижать свои требования, тогда как турецкий клуб предлагает 5 миллионов евро.

Действующий контракт Лукаку с Наполи рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что значительную часть прошлого сезона бельгиец пропустил из-за травмы и вернулся на поле только в конце января. За это время он успел принять участие лишь в семи матчах, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Наполи решил прекратить сотрудничество с Лукаку на фоне скандала с его побегом из клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи трансферы бешикташ Ромелу Лукаку

Статьи по теме

Ньюкасл озвучил Арсеналу цену на своего лидера Ньюкасл озвучил Арсеналу цену на своего лидера
ЛНЗ объявил о подписании нигерийского легионера ЛНЗ объявил о подписании нигерийского легионера
Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе
Звезда Барселоны перебралась в Англию после 14 лет в каталонском клубе Звезда Барселоны перебралась в Англию после 14 лет в каталонском клубе

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Игровые14:55
Женская сборная Украины едва не совершила камбек, но уступила в Лиге наций по волейболу
ЧМ-202614:12
Ключевой игрок сборной Англии рискует пропустить четвертьфинал ЧМ-2026 с Норвегией
Европа13:38
Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку
Бокс12:57
Шакур назвал потенциального соперника после подписания контракта с Zuffa Boxing
Европа12:29
Ньюкасл озвучил Арсеналу цену на своего лидера
Украина11:48
ЛНЗ объявил о подписании нигерийского легионера
ЧМ-202611:30
Испания против Бельгии: на что ставить в матче 1/4 финала?
ЧМ-202611:00
ЧМ-2026: Испания и Бельгия определят соперника для Франции в полуфинале
Европа10:52
Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе
ЧМ-202610:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Испания vs Бельгия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK