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Шакур Стивенсон стал частью Zuffa Boxing

Чемпион четырех дивизионов подписал контракт с организацией.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира в четырех дивизионах и действующий обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) присоединился к промоутерской компании Zuffa Boxing.

О подписании контракта между американским боксером и компанией сообщает The Ring.

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"Выстраивайте их всех в очередь. Друг за другом. И я побью всех топов, до которых смогу добраться. С Zuffa Boxing я получу самые большие бои в боксе и стану первым номером Р4Р в мире", - заявил Стивенсон.

В ближайшие недели Zuffa Boxing планирует объявить о дебютном поединке американца под эгидой организации.

Напомним, что свой последний бой Стивенсон провел в январе этого года, в котором одолел единогласным решением судей Теофимо Лопеса, завоевав титула WBO в первом полусреднем весе и покорив четвертый для себя дивизион.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может подписать контракт с Zuffa Boxing.

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