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"Это первый официальный матч": Тренер Динамо рассказал, чего не хватило для победы над Университатей

Игорь Костюк проанализировал старт в квалификации Лиги Европы.
Сегодня, 08:07       Автор: Игорь Мищук
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал первый матч с Университатей Клуж в квалификации Лиги Европы.

Накануне "бело-синие" номинально домашний поединок с румынским соперником завершили нулевой ничьей.

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"Есть игра, а есть результат. Относительно результата скажу, что мы создали моменты, но не смогли их реализовать. Впрочем, это лишь первый тайм этого противостояния. По поводу игры, в первой половине встречи наша команда действовала весьма осторожно. Чувствовалась определенная нервозность: недостаточно часто играли вперед, было много промежуточных передач. Соперник хорошо оборонялся, а нам не хватало агрессии, вертикальных передач и точности в завершающей фазе. В то же время, мы владели преимуществом, хорошо действовали в переходных фазах и после потери мяча практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты.

Это положительный момент, но в атаке не хватало индивидуального мастерства, уверенности и качества в завершении. Поэтому мы не смогли забить свои мячи.

Мы владели преимуществом, хорошо играли, активно создавали моменты, но вынужденная пауза из-за отключения света несколько сбила темп, замедлила игру и снизила интенсивность матча. Думаю, это больше в пользу соперника. Но нужно было доигрывать. После возобновления игры оставалось еще около десяти минут, однако нам не удалось создать достаточно угроз и острых моментов, реализовать свои возможности. В итоге имеем ничью 0:0. Понимаем, что именно нужно улучшить перед ответным матчем, и уже готовимся к нему.

Для нас нет разницы, где играть. Это наш первый официальный матч в сезоне, поэтому действительно команде еще не хватает оптимального игрового тонуса. Именно этим в определенной степени можно объяснить недостаточное количество по-настоящему острых моментов и проблемы с реализацией", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, что ответный матч между Университатей и Динамо состоится 16 июля.

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