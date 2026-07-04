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Футбол

Инсайдер раскрыл намерения Галатасарая касательно игрока Динамо

Лимит на легионеров помешает трансферу.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Флажок Галатасарая / Getty Images
Флажок Галатасарая / Getty Images

Галатасарай проявляет интерес к нападающему Динамо Матвею Пономаренко.

Однако по данным турецкого инсайдера, реализовать этот трансфер этим летом клуб не сможет.

Причина заключается в сумме сделки: Динамо хочет за форварда около 30 млн евро, что является неподъёмной для Галатасарая.

Ещё один фактор, который влияет на приобретение это лимит на легионеров, который действует в Турции.

К слову, Карпаты вернули на родину украинского форварда.

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