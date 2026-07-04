Инсайдер раскрыл намерения Галатасарая касательно игрока Динамо
Галатасарай проявляет интерес к нападающему Динамо Матвею Пономаренко.
Однако по данным турецкого инсайдера, реализовать этот трансфер этим летом клуб не сможет.
Причина заключается в сумме сделки: Динамо хочет за форварда около 30 млн евро, что является неподъёмной для Галатасарая.
Ещё один фактор, который влияет на приобретение это лимит на легионеров, который действует в Турции.
Galatasaray, Ajax, Porto, Brentford, Borussia Dortmund ve Leipzig; Dinamo Kiev’in 20 yaşındaki golcüsü Matviy Ponomarenko’yu transfer etmek istiyor.— Burak Eren (@Burakeren_1987) July 2, 2026
🗞️ Voetbal Primeur
Haber doğru, Galatasaray'ın Ponomarenko için isteği var ama Dinamo Kiev'in 30 milyon avro'luk bonservis… https://t.co/tUYVFoebFH pic.twitter.com/8opSDOguI1
К слову, Карпаты вернули на родину украинского форварда.
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