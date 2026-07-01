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Футбол

Порту следит за нападающим украинского клуба

Матвей Пономаренко может покинуть Динамо.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко привлек внимание еще одного клуба, пишет A Bola.

Издание утверждает, что скауты Порту рассматривает 20-летнего украинца в качестве усиления атаки.

Ранее киевляне отказались продать Пономаренко Галатасараю и Боруссии, потому издание оценивает трансфер, как сложный.

Альтернативой украинцу является бывший нападающий Бенфики Маркос Леонрадо. Однако Порту пока не делал официальных запросов ни по одному из игроков.

Напомним, что в прошедшем сезоне Пономаренко отметился 15 голами и стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Ранее также сообщалось, что Алексей Гуцуляк покинул Полесье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матвей Пономаренко

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