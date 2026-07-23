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Футбол

Пономаренко подписал новый контракт с Динамо

Бомбардир "бело-синих" заключил долгосрочное соглашение с клубом.
Сегодня, 09:22       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко продлил контракт с киевским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Новый трудовой договор 20-летнего украинского футболиста с клубом будет рассчитан еще на пять лет.

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"Поздравляем Матвея Пономаренко с подписанием нового контракта! Желаем неустанно двигаться вперед, радовать болельщиков результативными действиями, одерживать победы и выигрывать новые трофеи вместе с "бело-синими", - говорится в заявлении клуба.

Предыдущий контракт игрока с клубом действовал до декабря 2028 года.

Напомним, что в пошлом сезоне Пономаренко отличился 16 забитыми мячами и одним ассистом в 23 матчах за Динамо во всех турнирах. С 13 голами в чемпионате нападающий киевлян стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Также форвард "бело-синих" получил первый вызов в сборную Украины и отличился забитым мячом в дебютном матче за национальную команду в плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции (1:3).

Отметим, ранее интерес к Пономаренко приписывали Галатасараю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Матвей Пономаренко

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