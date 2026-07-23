"Это безумие": Фьюри высказался о возможном возвращении Кличко в ринг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о возможном возвращении в ринг его бывшего соперника Владимира Кличко.

Британец отметил, что считает это чем-то невероятным, но может понять украинца, поскольку уверен, что бокс - это определенная зависимость.

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"Это безумие - даже думать о том, что после той хорошей карьеры, которая у него была, теперь он хочет вернуться в бокс в 50 лет и завоевать еще один титул чемпиона мира. Это зависимость. Полагаю, что более серьезная, чем наркотики", - сказал Фьюри в комментарии Seconds Out.

Напомним, что в 2015 году Фьюри победил Кличко единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские титулы.

Свой ближайший бой Фьюри проведет 24 июля в Таиланде против поляка Мариуша Ваха. Ранее соперники устроили первую дуэль взглядов перед поединком.

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