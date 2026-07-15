iSport.ua
Русский Українська

Тони Белью раскрыл, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Фьюри

Но он назовёт победителя только после того, как увидит форму Эй-Джея.
Сегодня, 18:00       Автор: Валентина Чорноштан
Тони Белью / Getty Images
Тони Белью / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Белью поделился ожиданиями от возможного поединка между британскими супертяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

По мнению Белью, главным прогнозом на этот бой является то, что он, скорее всего, завершится досрочно: "Единственное, в чём я могу быть абсолютно уверенным, это то, что бой не продлится до конца", — пишет BoxingNewsOnline.

При этом эксперт пока не готов назвать Джошуа фаворитом, поскольку хочет сначала увидеть, в какой форме тот вернётся на ринг.

Белью отметил, что если Джошуа будет активно работать в разменах и сумеет навязать силовой бокс в первых раундах, то его ударной мощи достаточно, чтобы отправить в нокаут практически любого соперника. Именно поэтому бывший чемпион допускает досрочную победу Энтони.

К слову, бой Беринчика в андеркарде поединка Итаума – Хргович официально подтверждён.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Статьи по теме

WBC подготовил специальный пояс для победителя боя Фьюри - Вах WBC подготовил специальный пояс для победителя боя Фьюри - Вах
Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа - Пренга Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа - Пренга
"Если бы не выиграл, не было бы шансов вернуться": Джошуа назвал две свои лучшие победы "Если бы не выиграл, не было бы шансов вернуться": Джошуа назвал две свои лучшие победы
Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе

Видео

Испания одержала победу над Францией на пути к финалу ЧМ-2026 - видео матча
Испания одержала победу над Францией на пути к финалу ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия - Аргентина и игры Лиги чемпионов
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

Другие страны20:11
Левандовски рассказал, почему не перешёл в другой европейский гранд
Бокс19:48
Промоутер Беринчика рассказал о возвращении украинца
ЧМ-202619:21
Мбаппе повторить достижение Беккенбауэра и Клозе
Теннис18:54
Алькарас уже готов сыграть после тяжелой травмы запястья
Европа18:28
Экс-форвард Барселоны может вернуться в Ла Лигу
Бокс18:00
Тони Белью раскрыл, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Фьюри
Олимпийские игры17:45
МОК восстановил страницу олимпийского комитета страны-агрессора
ЧМ-202617:15
Шерки вынес жёсткий вердикт сборной Франции после полуфинала
Формула 114:10
Норрис: Большинство моих фанатов – девушки
Европа13:05
Дом звезды сборной Испании пытались ограбить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK