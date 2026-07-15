Тони Белью раскрыл, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Фьюри

Но он назовёт победителя только после того, как увидит форму Эй-Джея.

Бывший чемпион мира Тони Белью поделился ожиданиями от возможного поединка между британскими супертяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

По мнению Белью, главным прогнозом на этот бой является то, что он, скорее всего, завершится досрочно: "Единственное, в чём я могу быть абсолютно уверенным, это то, что бой не продлится до конца", — пишет BoxingNewsOnline.

При этом эксперт пока не готов назвать Джошуа фаворитом, поскольку хочет сначала увидеть, в какой форме тот вернётся на ринг.

Белью отметил, что если Джошуа будет активно работать в разменах и сумеет навязать силовой бокс в первых раундах, то его ударной мощи достаточно, чтобы отправить в нокаут практически любого соперника. Именно поэтому бывший чемпион допускает досрочную победу Энтони.

К слову, бой Беринчика в андеркарде поединка Итаума – Хргович официально подтверждён.

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