Испания установила рекорд чемпионатов мира

"Фурия Роха" сыграла шесть матчей на ноль.

Сборная Испании записала на свой счет уникальное достижение на чемпионатах мира.

Команда Луиса де ла Фэунте стала первой в истории, кто провел шесть матчей мундиаля на ноль.

Единственный гол в ворота Унаи Симона был забит Бельгией в 1/4 финала.

При этом Испания не стала первой командой, которая подошла к финалу ЧМ с одним пропущенным голом.

Ранее подобным могли похвастать сборные Италии, Германии, Нидерландов, Англии, Венгрии и Уругвая. Но все они провели меньше матчей, чем Испания.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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