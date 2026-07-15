Тухель - о Месси: Мы найдем способ его остановить

Тем не менее очевидно, что на 100% это не выйдет реализовать.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче против Аргентины.

Специалист в первую очередь выделил вклад в игру Лионеля Месси и о важности для Англии остановить его.

Тухель заявил, что его команда нашла способ нейтрализовать Эрлинга Холанда, а значит справится и с аргентинцем.

Прекрасно понимаем, что не сможем останавливать его постоянно и на 100%. Он совсем другой игрок по сравнению с Холандом, но мы сыграли с Норвегией по-своему очень хорошо – так, как, пожалуй, и следовало играть против Эрлинга, поэтому мы найдем способ. Думаю, это первый раз, когда моя команда сыграет против него. Просто невероятно, как он каждый раз выкручивается столь разными способами. Он находит свободные зоны, он находит моменты, и, думаю, главное — вся команда разделяет его идеи. Они разделяют идею в том, чтобы его поддерживать и помогать, и они готовы к моментам, когда он включается в игру, чтобы изменить ход матча. Конечно, мы к этому подготовимся

Ранее также итоги матча против Испании прокомментировал Дидье Дешам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!