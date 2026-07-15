Сборная Франции установила собственный антирекорд

"Трехцветные" провели один из худших матчей в истории.

Сборная Франции отличилась личным антирекордом на ЧМ-2026.

Напомним, что накануне "трехцветные" вылетели с мундиаля, проиграв в полуфинале сборной Испании.

При этом французы провели одинз из худших матчей в своей истории.

За 90 минут Франция восемь раз ударила по воротам соперника, из них лишь дважды - в створ. xG команды составил лишь 0,3 - самый низкий показатель для команды с момента начала сбора статистики (1966 года).

Напомним, что с видеообзором матча Франция - Испания вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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