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Футбол

Брайтон осуществил рекордный трансфер в истории клуба

"Чайки" подписали из Тоттенхэма хорватского защитника Луку Вушковича.
Вчера, 22:48       Автор: Игорь Мищук
Лука Вушкович / Brighton & Hove Albion
Лука Вушкович / Brighton & Hove Albion

Брайтон объявил о подписании защитника Тоттенхэма Луки Вушковича, который выступал в аренде в Гамбурге.

Об этом сообщает официальный сайт "чаек".

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19-летний хорватский футболист заключил со своим новым клубом контракт до июня 2031 года с опцией продления еще на один сезон.

Сумма трансфера составила 54 миллиона евро плюс 5 миллионов в виде бонусов, что сделало его рекордным в истории Брайтона. Ранее самым дорогим приобретением клуба был нападающий Джорджиньо Рюттер, который летом 2024 года перешел из Лидса за 46,7 миллиона евро.

Вушкович стал игроком Тоттенхэма летом 2025 года, а прошлый сезон провел в аренде в Гамбурге. В составе немецкой команды хорватский защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и одной результативной передачей.

Напомним, ранее Тоттенхэм приобрел у Брайтона защитника сборной Нидерландов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы тоттенхэм Брайтон

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