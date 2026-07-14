Брайтон осуществил рекордный трансфер в истории клуба

Брайтон объявил о подписании защитника Тоттенхэма Луки Вушковича, который выступал в аренде в Гамбурге.

Об этом сообщает официальный сайт "чаек".

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19-летний хорватский футболист заключил со своим новым клубом контракт до июня 2031 года с опцией продления еще на один сезон.

Сумма трансфера составила 54 миллиона евро плюс 5 миллионов в виде бонусов, что сделало его рекордным в истории Брайтона. Ранее самым дорогим приобретением клуба был нападающий Джорджиньо Рюттер, который летом 2024 года перешел из Лидса за 46,7 миллиона евро.

We are delighted to confirm the signing of defender Luka Vuskovic from Tottenham Hotspur! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 14, 2026

Вушкович стал игроком Тоттенхэма летом 2025 года, а прошлый сезон провел в аренде в Гамбурге. В составе немецкой команды хорватский защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и одной результативной передачей.

Напомним, ранее Тоттенхэм приобрел у Брайтона защитника сборной Нидерландов.

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