iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник Тоттенхэма перешел в Фиорентину

Румынский центрбек Раду Дрэгушин вернулся в Италию.
Сегодня, 11:51
Раду Дрэгушин / ACF Fiorentina
Раду Дрэгушин / ACF Fiorentina

Фиорентина объявила о переходе защитника Тоттенхэма Раду Дрэгушина.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, 24-летний румынский футболист пополнил состав команды на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении определенных условий.

Читай также: Тоттенхэм приобрел у Брайтона игрока сборной Нидерландов

По информации СМИ, Фиорентина должна будет приобрести центрбека за 19,3 миллионов евро, если он проведет за сезон 60% матчей, а игрок подпишет контракт до лета 2031 года.

Дрэгушин из-за травмы пропустил первую часть прошлого сезона и провел в составе Тоттенхэма всего 11 матчей.

Ранее румынский защитник уже выступал в Италии за Ювентус, Сампдорию, Салернитану и Дженоа.

Напомним, ранее Тоттенхэм объявил о подписании основого защитника Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы фиорентина тоттенхэм

Статьи по теме

Арсенал согласовал контракт с лидером Ньюкасла Арсенал согласовал контракт с лидером Ньюкасла
Челси закрыл трансфер перспективного португальского вингера Челси закрыл трансфер перспективного португальского вингера
Рома отклонила предложение Дженоа по Довбику Рома отклонила предложение Дженоа по Довбику
Тоттенхэм объявил о подписании Тонали, обновив трансферный рекорд Тоттенхэм объявил о подписании Тонали, обновив трансферный рекорд

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо стартует в квалификации Лиги Европы, четвертьфинал ЧМ-2026 Франция - Марокко
просмотров
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют первый матч с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Формула 112:47
Феррари подготовит крупное обновление двигателя
ЧМ-202612:40
Франция против Марокко: на что ставить в матче 1/4 финала?
Бокс12:33
"Не могу дождаться, чтобы начать новый этап": Валлин отреагировал на анонс боя с Сиренко
Европа12:18
Форвард Дортмунда может усилить атаку Барселоны
Европа11:51
Защитник Тоттенхэма перешел в Фиорентину
Украина11:20
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют первый матч с Университатей в квалификации Лиги Европы
Европа10:59
Арсенал согласовал контракт с лидером Ньюкасла
ЧМ-202610:35
Сборная Марокко осталась без ключевого игрока на матч с Францией
Бокс09:58
Беринчик может выступить в андеркарде поединка Итаума - Хргович
Европа09:29
Челси закрыл трансфер перспективного португальского вингера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK