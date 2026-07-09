Защитник Тоттенхэма перешел в Фиорентину

Фиорентина объявила о переходе защитника Тоттенхэма Раду Дрэгушина.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, 24-летний румынский футболист пополнил состав команды на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении определенных условий.

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По информации СМИ, Фиорентина должна будет приобрести центрбека за 19,3 миллионов евро, если он проведет за сезон 60% матчей, а игрок подпишет контракт до лета 2031 года.

Дрэгушин из-за травмы пропустил первую часть прошлого сезона и провел в составе Тоттенхэма всего 11 матчей.

Ранее румынский защитник уже выступал в Италии за Ювентус, Сампдорию, Салернитану и Дженоа.

Напомним, ранее Тоттенхэм объявил о подписании основого защитника Борнмута.

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