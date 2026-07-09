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Автоспорт

Феррари подготовит крупное обновление двигателя

В ближайшие 5 гонок.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Внутри Феррари полным ходом идёт разработка серьёзной модернизации силовой установки.

Как  передаёт издание Autoracer, новая версия двигателя должна дебютировать не позднее Гран‑при Испании. Напомним, что эти доработки станут частью второго обновления двигателя в рамках программы ADUO.

Отмечается, что основные изменения затронут конструкцию турбонагнетателя и общую эффективность работы двигателя. Параллельно инженеры Феррари уже начали проработку следующих крупных нововведений.

Они будут внедряться уже в рамках подготовки силовой установки для болида образца 2027 года.

К слову, Формула‑1 хочет провести ещё одну общую презентацию болидов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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