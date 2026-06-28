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Автоспорт

Леклер удивлён поулом Расселла под жёлтым флагом

Доволен своим вторым местом, но признаёт, что форма оставляет желать лучшего.
Сегодня, 10:02       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер прокомментировал поул Джорджа Расселла в квалификации к Гран‑при Австрии.

Напомним, что пилот Ред Булл Макс Ферстаппен боролся за поул‑позицию, но потерял контроль над болидом, развернулся и вылетел в барьеры, в то время как Рассел завершал круг, сбросив скорость под одиночным жёлтым флагом. Добавим, что в случае двойных жёлтых флагов круг британца удалили бы.

Пилот Феррари в свою очередь заявил, что удивительным стало то, что на трассе был только одиночный жёлтый флаг при серьёзном инциденте: "Я не злюсь на Джорджа. Он замедлился, ничего не поделаешь. Но стоит обсудить, почему был только один флаг".

Также он признался, что не ожидал высокого результата и был сосредоточен на чистом круге, а не на риске в решающей попытке. К слову, Леклер занял второе место по итогам квалификации.

Ранее Леклер раскрыл главную проблему болида Феррари на Гран‑при Австрии.

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