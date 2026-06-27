Леклер раскрыл главную проблему Феррари в Австрии

Шарль Леклер после пятничных тренировок Гран‑при Австрии сообщил о главных проблемах своего болида.

Монегаск отметил, что износ шин не критичен, но болиду не хватает сцепления и стабильности, из‑за чего машина постоянно скользит всеми четырьмя колёсами.

Он подчеркнул, что из‑за этого теряется темп на каждом круге, поэтому Скудерии необходимо срочно улучшать баланс, чтобы быть конкурентоспособнее в ближайшей гонке.

"Мы можем стать быстрее конкурентов через 20 кругов, но этого недостаточно. Нужно улучшать баланс машины", — цитируют его motorsport‑magazin.

К слову, действующие чемпионы Кубка конструкторов отказались от новинки.

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