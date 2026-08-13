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Баскетбол

Владелец Уорриорз шокировал заявлением о будущем своей звезды

Заявил, что Карри может играть до 45.
Сегодня, 09:46       Автор: Валентина Чорноштан
Джо Лэйкоба / Getty Images
Джо Лэйкоба / Getty Images

Владелец Голден Стэйт Джо Лэйкоб заявил, что клуб не планирует снижать свои амбиции даже после завершения карьеры Стефа Карри.

По словам Лэйкоба, 38-летний разыгрывающий может продолжать выступать ещё несколько лет, однако в какой‑то момент Карри и Дрэймонд Грин завершат карьеру. В Уорриорз понимают это и уже думают о будущем команды.

При этом руководство клуба намерено поддерживать высокий уровень состава и постоянно бороться за максимальные результаты. Об этом передаёт NBC Sports.

Лэйкоб отметил, что команда должна оставаться конкурентоспособной не только ради болельщиков, но и ради самого Карри.

К слову, ранее появилась информация о том, что Рассел Уэстбрук объявил о завершении карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стейт Уорриорз

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