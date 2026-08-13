Владелец Уорриорз шокировал заявлением о будущем своей звезды

Заявил, что Карри может играть до 45.

Владелец Голден Стэйт Джо Лэйкоб заявил, что клуб не планирует снижать свои амбиции даже после завершения карьеры Стефа Карри.

По словам Лэйкоба, 38-летний разыгрывающий может продолжать выступать ещё несколько лет, однако в какой‑то момент Карри и Дрэймонд Грин завершат карьеру. В Уорриорз понимают это и уже думают о будущем команды.

При этом руководство клуба намерено поддерживать высокий уровень состава и постоянно бороться за максимальные результаты. Об этом передаёт NBC Sports.

Лэйкоб отметил, что команда должна оставаться конкурентоспособной не только ради болельщиков, но и ради самого Карри.

К слову, ранее появилась информация о том, что Рассел Уэстбрук объявил о завершении карьеры.

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