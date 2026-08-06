iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

СМИ раскрыли будущее Карри в Голден Стейт

Журналист опроверг слухи об обмене Стефена.
Вчера, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри / Getty Images
Стефен Карри / Getty Images

Как передает журналист, несмотря на слухи о возможном уходе Стефена Карри, лидер Голден Стэйт не планирует покидать команду.

По данным Дэнни Эмермана, звездный разыгрывающий Уорриорз намерен провести всю карьеру в составе команды из Сан-Франциско, и он об этом сообщил руководству клуба.

Отмечается, что Карри хочет стать одним из немногих игроков, которые оставались верны одному клубу на протяжении всей карьеры.

Следовательно, журналист заявил, что все разговоры о возможном обмене Стефена пока не имеют под собой реальных оснований, рассказал он на YouTube-канале Celtics on CLNS.

Ранее наставник Филадельфии Нёрс раскрыл, какую роль будет играть Леброн в Сиксерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз

Статьи по теме

Дюрент сравнил Сиксерс и Уорриорз Дюрент сравнил Сиксерс и Уорриорз
Уорриорз готовы воссоединить легендарный дуэт Уорриорз готовы воссоединить легендарный дуэт
Стефен Карри прокомментировал возможный переход Леброна в Уорриорз Стефен Карри прокомментировал возможный переход Леброна в Уорриорз
Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Динамо в рамках квалификации ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу
Украина18:15
Матч УПЛ был перенесен после вражеского обстрела
Европа17:40
Ливерпуль готовит серьезное предложение по Барколя
Европа17:10
Середняк АПЛ подписал экс-игрока Арсенала
Шахматы16:25
Украинский гроссмейстер войдет в Зал мировой шахматной славы
Украина16:05
Россияне нанесли удар по стадиону клуба УПЛ
Европа15:29
Лучший игрок ЧМ-2026 согласовал контракт с Барселоной
Бокс14:41
"Два британца и самый большой британский бой": Промоутер Джошуа озвучил позицию по месту для поединка с Фьюри
Лига конференций13:59
"Было слишком жарко": Тренер Карабаха объяснил, чего не хватило в матче с Динамо
Бокс13:28
Стал известна рабочая дата реванша Дюбуа - Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK