СМИ раскрыли будущее Карри в Голден Стейт

Как передает журналист, несмотря на слухи о возможном уходе Стефена Карри, лидер Голден Стэйт не планирует покидать команду.

По данным Дэнни Эмермана, звездный разыгрывающий Уорриорз намерен провести всю карьеру в составе команды из Сан-Франциско, и он об этом сообщил руководству клуба.

Отмечается, что Карри хочет стать одним из немногих игроков, которые оставались верны одному клубу на протяжении всей карьеры.

Следовательно, журналист заявил, что все разговоры о возможном обмене Стефена пока не имеют под собой реальных оснований, рассказал он на YouTube-канале Celtics on CLNS.

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