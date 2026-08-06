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Футбол

Эвертон усилился полузащитником Арсенала

Нергор уже в клубе.
Сегодня, 10:23       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиана Нергора / Getty Images
Кристиана Нергора / Getty Images

Эвертон официально усилил центр поля, объявив о переходе полузащитника лондонского Арсенала Кристиана Нергора.

Как сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба, датский хавбек подписал контракт сроком на два года. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

Добавим, что финансовые детали сделки стороны не раскрывают. Отмечается, что Арсенал получит за трансфер 31-летнего футболиста около 7 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Эвертон подписал полузащитника Хайдена Хекни из Мидлсбро.

К слову, Альварес и Деку разработали план по переходу аргентинца в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Арсенал Лондон

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