Эвертон усилился полузащитником Арсенала

Нергор уже в клубе.

Эвертон официально усилил центр поля, объявив о переходе полузащитника лондонского Арсенала Кристиана Нергора.

Как сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба, датский хавбек подписал контракт сроком на два года. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

Добавим, что финансовые детали сделки стороны не раскрывают. Отмечается, что Арсенал получит за трансфер 31-летнего футболиста около 7 миллионов фунтов стерлингов.

We have completed the signing of Denmark international midfielder Christian Nørgaard from Arsenal for an undisclosed fee.



Welcome to Everton, Christian! 🔵 — Everton (@Everton) August 5, 2026

Ранее Эвертон подписал полузащитника Хайдена Хекни из Мидлсбро.

К слову, Альварес и Деку разработали план по переходу аргентинца в Барселону.

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