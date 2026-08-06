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Футбол

Альварес и Деку разработали план по переходу

Аргентинец готов на личный разговор с руководством Атлетико.
Сегодня, 08:32       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Хулиан Альварес продолжает настаивать на переходе в Барселону и готов сделать новый шаг, чтобы приблизить трансфер, пишет Diario Sport.

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Отмечается, что, несмотря на категорический отказ Атлетико вести переговоры о продаже форварда, Деку и представители аргентинца подтвердили готовность активнее работать над переходом.

Однако Альварес не намерен вступать в публичный конфликт с мадридским клубом. Он хочет лично сообщить руководству о желании продолжить карьеру в Барселоне, надеясь, что откровенный разговор поможет сдвинуть ситуацию.

Как передаёт источник, если Атлетико всё же согласится начать переговоры, каталонский клуб готов улучшить своё предложение.

Тем временем Мудрик впервые сыграл за Челси после снятия дисквалификации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Хулиан Альварес

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