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Футбол

Украинские клубы проиграли первые матчи в квалификации женской Лиги чемпионов

Металлист 1925 уступил Фенербахче, а Систерс были разгромлены Спортингом.
Сегодня, 00:15       Автор: Игорь Мищук
Металлист 1925 уступил Фенербахче / Getty Images
Металлист 1925 уступил Фенербахче / Getty Images

В среду, 5 августа, состоялись матчи второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов-2026/27, который проходит в формате мини-турниров с участием четырех клубов.

Украину на втором этапе отбора представляют действующий чемпион страны Металлист 1925, который идет соответственно по Пути чемпионов, и серебряный призер Систерс Одесса - по Пути представителей лиг. 

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Женская команда Металлиста 1925, которая в этом сезоне еще выступает под старым названием, несмотря на переименование клуба в Харьков, в своем полуфинальном поединке мини-турнира встречалась с Фенербахче. Харьковчанки вели в матче, но все же потерпели поражение со счетом 1:2.

Теперь Металлист 1925 в матче за третье место 8 августа встретится с сербской Бачкой Тополой, которая в свою очередь проиграла 0:4 бельгийскому Левену.

Металлист 1925 - Фенербахче 1:2

Голы: Гирин, 15 - Тюркоглу, 42, Мария Алвес, 66

Систерс в своем полуфинале квалификационного мини-турнира противостояли Спортингу и еще к перерыву разгромно уступали 0:3. В итоге поединок завершился победой португальской команды со счетом 5:0.

В матче за третье место одесский клуб встретится со швейцарским Янг Бойз, который проиграл 3:4 австрийскому Санкт-Пельтену.

Спортинг - Систерс 5:0

Голы: Диаш, 20, Бонсегундо, 39, 45+2, Эрнандес, 77, Элькарнасау, 90

Напомним, что победители мини-турниров выйдут в решающий третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Команды, проигравшие в финале, попадут в заключительный второй этап квалификации Кубка Европы. Победа в матче за третье место позволит сыграть в первом раунде отбора Кубка Европы. Команды, потерпевшие поражение в матче за третье место, завершат еврокубковый сезон.

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