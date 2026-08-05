Середа и Байло стали чемпионами Европы в прыжках в воду

Украинский дуэт взял золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Алексей Середа и Ксения Байло стали чемпионами Европы на континентальном первенстве по водным видам спорта, которое проходит в Париже.

Украинский дуэт стал лучшим в соревнованиях по синхронных прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Украинцы завоевали золотую медаль, продемонстрировав в финале результат 323.16 балла и опередив на 5.40 балла соперников из Германии. Третье место досталось испанскому дуэту.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, 10 м, микст

Алексей Середа и Ксения Байло (Украина) - 323.16 балла Оле Йоханнес Рослер и Паулина Александра Пфайф (Германия) - 317.76 Хорхе Родригес Ледесма и Ана Карвахаль Сан-Мигель (Испания) - 297.48

Для Украины эта золотая медаль стала первой на чемпионате Европы-2026. Всего на счету украинцев четыре награды в прыжках в воду на текущем континентальном первенстве - еще три бронзы.

Напомним, ранее Украина выборола бронзовую медаль в смешанном командном турнире, Байло и София Выставкина стали третьими в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а Середа и Марк Гриценко также стали бронзовыми призерами в прыжках с 10-метровой вышки среди мужчин.

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