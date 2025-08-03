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Середа завоевал единственную медаль для Украины на чемпионате мира по водным видам спорта

Алексей завоевал серебряную награду.
Сегодня, 13:59       Автор: Василий Медвидь
Алексей Середа / Getty Images
Алексей Середа / Getty Images

В последний день чемпионата мира по водным видам спорта состоялись соревнования среди мужчин по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

За награды в этой категории боролся и украинец Алексей Середа. 19-летний спортсмен завоевал серебряную медаль.

Середа показал результат в 515,2 балла, уступив только представителю Австралии.

Серебро Алексея стало единственной наградой, которую Украина смогла занести в свой актив на чемпионате мира.

Напомним, ранее француз Леон Маршан и американка Кэти Ледеки побили рекорды чемпионатов мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Алексей Середа

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