Кэти Ледеки стала самой титулованной спортсменкой в истории соревнований.

Легенда американского и мирового плавания Кэти Ледеки установила рекорд чемпионатов мира по водным видам спорта.

На чемпионате мира, который проходит сейчас в Сингапуре, спортсменка стала чемпионкой мира на дистанции в 1500 метров. Это ее 22-я золотая медаль на соревнованиях, что и стало новым рекордом.

Кэти превзошла достижение представительницы страны-террористки Светланы Ромашиной.

Среди мужчин подобный рекорд принадлежит соотечественнику Ледеки Майклу Фелпсу. На его счету 26 золотых медалей чемпионатов мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возглавила медальный зачет на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

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