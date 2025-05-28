iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украина второй раз подряд выиграла медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинцы стали лучшими, завоевав семь наград, пять из которых высшей пробы.
Вчера, 20:22       Автор: Игорь Мищук
Украинцы стали первыми в медальном зачете / Федерация Украины по прыжкам в воду
Украинцы стали первыми в медальном зачете / Федерация Украины по прыжкам в воду

Сборная Украины стала лучшей по итогам чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходил в турецкой Анталии.

Украинская команда выиграла медальный зачет континентального первенства, завоевав семь наград: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Читай также: Украинцы выиграли пятое "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинцы уступили немцам по общему количеству наград, но стали первыми в зачете по количеству медалей высшей пробы.

Медальный зачет чемпионата Европы-2025

  1. Украина - 5 + 1 + 1 = 7 медалей
  2. Германия - 3 + 5 + 4 = 12
  3. Италия - 2 + 4 + 2 = 8
  4. Швейцария - 1 + 0 + 1 = 2
  5. Испания - 1 + 0 + 0 = 1

Медали Украины на чемпионате Европы-2025

Золото:

  • Кирилл Болюх, Ксения Байло, София Лыскун, Алексей Середа (смешанные командные соревнования)
  • Ксения Бочек и Диана Карнафель (синхрон, трамплин 3 м)
  • Алексей Среда (вышка 10 м)
  • Кирилл Болюх и Ксения Байло (синхрон, смешанные пары, вышка 10 м)
  • Марк Гриценко и Алексей Середа (синхрон, вышка 10 м)

Серебро:

  • Ксения Байло и София Лыскун (синхрон, вышка 10 м)

Бронза:

  • Даниил Коновалов (трамплин 1 м)

Стоит отметить, что сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы второй раз подряд. В 2023 году украинцы с пятью наградами - четыре золотых и одна серебряная - также стали лучшими.

Кроме того, этот результат стал лучшим за всю историю выступлений украинских прыгунов в воду на континентальных первенствах с 1993 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прыжки в воду чемпионат Европы по прыжкам в воду Алексей Середа Ксения Байло Кирилл Болюх

Статьи по теме

Украина завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду Украина завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду
Украинцы выиграли пятое "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду Украинцы выиграли пятое "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду
Украина выиграла четвертое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду Украина выиграла четвертое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба

Видео

Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи за УПЛ и важнейшее противостояние для Шахтера
просмотров
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Лига конференций11:45
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба
Европа11:25
Реал пытается с помощью Алонсо выиграть гонку за Виртца
Бокс11:05
Кроуфорд заявил, что станет лучшим в истории, если побьет Канело
Европа10:30
Бавария подписала защитника сборной Германии
Лига конференций10:29
Палмер сообщил, что был рад пропустить групповой этап Лиги конференций из-за...Казахстана
Бокс10:07
Украинский боксер: Половина моих проигранных боев - договорняки
Лига конференций09:54
Челси отметил Мудрика маленьким фото на чемпионской картинке в соцсетях
Лига конференций09:25
УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги конференций
Европа09:13
Бывший игрок МЮ возглавил Хаддерсфилд - это его первая тренерская работа
Теннис08:55
Калинина проведет матч второго раунда Ролан Гаррос, она фаворитка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK