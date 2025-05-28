Украина второй раз подряд выиграла медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинцы стали лучшими, завоевав семь наград, пять из которых высшей пробы.

Украинцы стали первыми в медальном зачете / Федерация Украины по прыжкам в воду

Сборная Украины стала лучшей по итогам чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходил в турецкой Анталии.

Украинская команда выиграла медальный зачет континентального первенства, завоевав семь наград: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

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Украинцы уступили немцам по общему количеству наград, но стали первыми в зачете по количеству медалей высшей пробы.

Медальный зачет чемпионата Европы-2025

Украина - 5 + 1 + 1 = 7 медалей Германия - 3 + 5 + 4 = 12 Италия - 2 + 4 + 2 = 8 Швейцария - 1 + 0 + 1 = 2 Испания - 1 + 0 + 0 = 1

Медали Украины на чемпионате Европы-2025

Золото:

Кирилл Болюх, Ксения Байло, София Лыскун, Алексей Середа (смешанные командные соревнования)

Ксения Бочек и Диана Карнафель (синхрон, трамплин 3 м)

Алексей Среда (вышка 10 м)

Кирилл Болюх и Ксения Байло (синхрон, смешанные пары, вышка 10 м)

Марк Гриценко и Алексей Середа (синхрон, вышка 10 м)

Серебро:

Ксения Байло и София Лыскун (синхрон, вышка 10 м)

Бронза:

Даниил Коновалов (трамплин 1 м)

Стоит отметить, что сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы второй раз подряд. В 2023 году украинцы с пятью наградами - четыре золотых и одна серебряная - также стали лучшими.

Кроме того, этот результат стал лучшим за всю историю выступлений украинских прыгунов в воду на континентальных первенствах с 1993 года.

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